В Баку состоялось открытие Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

23 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе церемонии открытия в зал арены были вынесены флаги стран, представители которых участвуют в Кубке мира. На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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