Соревнования в Баку всегда проходят как настоящее спортивное шоу

Организация Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку великолепная, каждый раз соревнования проходят как настоящее спортивное шоу.

Об этом в субботу сказал Trend гимнаст из Португалии Педро Феррейра, выступающий на Кубке мира в Баку в программе прыжков на батуте, передает Day.Az.

"Доволен своим выступлением в программе индивидуальных прыжков, считаю, что все прошло хорошо. Теперь постараюсь отдохнуть, чтобы показать хороший результат в квалификации синхронных прыжков на батуте. Физически я готов, самое главное настроиться на выступление", - отметил спортсмен из Португалии.

Педро Феррейра рассказал, что приезжает в Баку на соревнования с 2015 года.

"Это мой восьмой или девятый визит в Баку. Мы с товарищами по команде любим гулять по городу, здесь много интересных мест, достопримечательностей. Кроме того, я большой фанат "Формулы-1" и надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность посетить гонки "Формулы-1 в Баку", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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