Эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с «ПСЖ»

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе новый контракт, который заставит форварда передумать и отказаться от варианта с мадридским "Реалом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает L'Équipe.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с "Реалом". Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство "сливочных" хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

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