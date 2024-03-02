Сыграет ли Беллингем с «Валенсией»?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что атакующий полузащитник Джуд Беллингем полностью восстановился от травмы голеностопа, полученной в матче 24-го тура испанской Примеры с "Жироной" (4:0), и сможет принять участие в ближайшей игре с "Валенсией", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Он оправился от травмы и на 100% готов играть. Хоселу тоже восстановился и вернулся", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча "Реала" с "Валенсией" в рамках 27-го тура Ла Лиги состоится 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени.

Напомним, Беллингем перешёл в "Реал" в июле прошлого года из дортмундской "Боруссии" за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за "сливочных" провёл 29 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.

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