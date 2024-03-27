Стамбул примет IV Европейские игры

Европейские игры 2027 года пройдут в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sporx, об этом на пресс-конференции заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

По его словам, данное решение принято Европейским олимпийским комитетом.

Отметим, что Европейские игры впервые были организованы в 2015 году в Баку. В 2019 году игры проходили в столице Беларуси Минске, а в прошлом году - в польском Кракове.

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