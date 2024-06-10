Азербайджанские борцы завоевали 2 золотые медали в Венгрии

Двое азербайджанских борцов греко-римского стиля завоевали золотые медали в рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Day.Az, в последний день соревнований Эльдениз Азизли (55 килограммов) в финале встретился с Маратом Гариповым из Бразилии. Победив соперника с абсолютным преимуществом (9:0), азербайджанский спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Хасрат Джафаров (72 килограмма) в решающем поединке победил египтянина Мустафу Аламельди со счетом 5:2 и завоевал титул чемпиона.

Санан Сулейманов (77 килограммов) уступил в полуфинале японцу Нао Кусаке - 1:2.

Отметим, что ранее азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 килограммов) завоевал серебряную медаль, а Гаджи Алиев (65 килограммов) - бронзовую.