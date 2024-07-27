Очередная провокация Франции против Азербайджана

На церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в отношении Азербайджана было продемонстрировано провокационное поведение.

Как сообщает Day.Az, во время прямой трансляции церемонии открытия на французском телеканале "France 2" ведущие озвучили провокационные заявления в отношении азербайджанских спортсменов.

Так, когда на параде команд проходила армянская делегация, один из ведущих телеканала заявил о "дружбе с армянами", о том, что "Армения - страна, исторически близкая сердцу французов". Когда же проходила азербайджанская команда, ведущий озвучил провокационные мысли, представив нашу страну как "кавказскую республику, конфликтующую с Арменией по территориальному вопросу".

Эти предвзятые высказывания вызвали в Азербайджане справедливое недовольство.

Прямой эфир на французском телеканале "France 2" стал платформой для предвзятых заявлений. Эти действия нарушают основной принцип Олимпийских игр - принцип нейтралитета и безотносительности к политическим и геополитическим вопросам.

Такие проявления предвзятости и политической интервенции на международных спортивных мероприятиях вновь актуализируют вопрос о репутации Франции как организатора глобальных мероприятий и её готовности соблюдать принципы справедливости и нейтралитета.

В ответ на этот инцидент можно ожидать выражения официальной позиции от Баку.

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