https://news.day.az/sport/1678933.html Момент победы сборной Азербайджана над Олимпийским чемпионом США - ФОТО - ВИДЕО
Момент победы сборной Азербайджана над Олимпийским чемпионом США - ФОТО - ВИДЕО
Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 провела свой второй матч на Олимпиаде, передает Day.Az со ссылкой на İtv.
Сборная Азербайджана, состоящая из Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер, встретилась с последним олимпийским чемпионом - США.
В напряженной борьбе наша сборная одержала победу со счетом 20:17.
Представляем читателям момент исторической победы сборной Азербайджана над Олимпийским чемпионом США:
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