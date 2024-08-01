Момент победы сборной Азербайджана над Олимпийским чемпионом США

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 провела свой второй матч на Олимпиаде, передает Day.Az со ссылкой на İtv.

Сборная Азербайджана, состоящая из Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер, встретилась с последним олимпийским чемпионом - США.

В напряженной борьбе наша сборная одержала победу со счетом 20:17.

Представляем читателям момент исторической победы сборной Азербайджана над Олимпийским чемпионом США:

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