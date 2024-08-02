Верю, что смогу завоевать лицензию на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сказала член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова на Олимпиаде в Париже.

"Это моя первая Олимпиада. Мы завоевали первую лицензию и дебют на Олимпиаде по батутной гимнастике уже вошел в историю. На этот раз мое выступление получилось не таким, каким хотелось бы. Я верю, что смогу завоевать лицензию на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и выступить там намного лучше. Сегодня во время своего первого выступления я не смогла выполнить все элементы, потому что волновалась. Но во время второго выступления я сосредоточила на нем все свое внимание, чтобы достойно представить свою страну", - сказала гимнастка.

Отметим, что член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова завершила свое выступление на летних Олимпийских играх в Париже. Набрав 53.750 очков во II попытке на квалификационном этапе, она заняла 10 место среди 16 участников соревнования.

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