Медальный дебют фигуристов "Оджаг Спорта"

Юные фигуристы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на своем первом международном турнире.

Как передает İdman.biz, на соревновании в Ташкенте спортсмены поднялись на пьедестал почета.

Варвара Александрова и Полина Орешко завоевали серебряные награды.

Это первый подобный успех фигуристов.