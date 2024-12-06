https://news.day.az/sport/1713283.html Медальный дебют фигуристов "Оджаг Спорта" - ФОТО Юные фигуристы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на своем первом международном турнире. Как передает İdman.biz, на соревновании в Ташкенте спортсмены поднялись на пьедестал почета. Варвара Александрова и Полина Орешко завоевали серебряные награды. Это первый подобный успех фигуристов.
Медальный дебют фигуристов "Оджаг Спорта" - ФОТО
Юные фигуристы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на своем первом международном турнире.
Как передает İdman.biz, на соревновании в Ташкенте спортсмены поднялись на пьедестал почета.
Варвара Александрова и Полина Орешко завоевали серебряные награды.
Это первый подобный успех фигуристов.
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