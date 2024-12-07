Мамедъяров победно завершил турнир в Лондоне

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поделил второе-пятое место на турнире "London Chess Classic", который прошел в столице Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре он одержал победу над Шреясом Роялом из Англии.

Шахрияр набрал 4 очка, столько же заработали Майкл Адамс, Никита Витюгов (оба из Англии) и Видит Сантош Гуджарати (Индия).

Наш гроссмейстер занял пятое место по коэффициенту, а победителем турнира стал Гэвейн Джонс из Англии, набравший 5 баллов.