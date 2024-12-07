https://news.day.az/sport/1713438.html Мамедъяров победно завершил турнир в Лондоне Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поделил второе-пятое место на турнире "London Chess Classic", который прошел в столице Англии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре он одержал победу над Шреясом Роялом из Англии.
Мамедъяров победно завершил турнир в Лондоне
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поделил второе-пятое место на турнире "London Chess Classic", который прошел в столице Англии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре он одержал победу над Шреясом Роялом из Англии.
Шахрияр набрал 4 очка, столько же заработали Майкл Адамс, Никита Витюгов (оба из Англии) и Видит Сантош Гуджарати (Индия).
Наш гроссмейстер занял пятое место по коэффициенту, а победителем турнира стал Гэвейн Джонс из Англии, набравший 5 баллов.
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