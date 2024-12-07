В Нахчыване сданы в эксплуатацию спортивные объекты

В рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" в восьми районах города Нахчыван продолжается установка открытых спортивных сооружений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в эксплуатацию введены пять спортивных площадок, работы по установке которых были завершены. Официальное открытие состоялось сегодня.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов подчеркнул значимость данного социального проекта, реализуемого в рамках Государственной программы. Он также ознакомил присутствующих с ходом работ, связанных с возведением спортивных объектов.

Меджид Сеидов отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева ускорение социально-экономического развития, повышение качества жизни населения и улучшение обслуживания граждан остаются приоритетами для страны. Оценив открытие спортивных сооружений как важный вклад в развитие физической культуры, пропаганду здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи, он выразил уверенность, что эти площадки обогатят городскую инфраструктуру и будут полезны для жителей. Также была выражена благодарность Президенту за внимание к этому важному вопросу.

Новые спортивные площадки расположены на проспекте Гейдара Алиева, в поселке Алиабад, на улице Азиза Алиева (в двух местах) и в квартале Алинджа. Установочные работы еще на трех площадках находятся на завершающей стадии, и их планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие дни. Каждая площадка, площадь которой составляет 76 квадратных метров, оборудована 12 комплектами многофункциональных тренажеров на открытом воздухе, а также скамейками и мусорными баками.

Тренажеры предназначены для различных возрастных групп и обеспечивают возможность укрепления мышц, повышения физической подготовки и выполнения разнообразных упражнений.