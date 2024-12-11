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Азербайджанский боксер признан одним из лучших спортсменов года

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес был награжден Международной боксерской ассоциацией в качестве одного из лучших спортсменов 2024 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана. Напомним, что Альфонсо Домингес стал серебряным призером летних Олимпийских игр "Париж-2024".