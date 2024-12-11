Азизли и Ганизаде возглавили мировой рейтинг по итогам года

Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал имена спортсменов греко-римского стиля, возглавивших рейтинг по итогам года.

Как передает İdman.biz, среди них есть и два азербайджанских "классика". Это четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг) и чемпион мира Ульви Ганизаде (77 кг).

Лидеры мирового рейтинга получат по 5 тысяч долларов призовых.