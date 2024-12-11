https://news.day.az/sport/1714563.html Азизли и Ганизаде возглавили мировой рейтинг по итогам года - ФОТО Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал имена спортсменов греко-римского стиля, возглавивших рейтинг по итогам года. Как передает İdman.biz, среди них есть и два азербайджанских "классика". Это четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг) и чемпион мира Ульви Ганизаде (77 кг).
Азизли и Ганизаде возглавили мировой рейтинг по итогам года - ФОТО
Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал имена спортсменов греко-римского стиля, возглавивших рейтинг по итогам года.
Как передает İdman.biz, среди них есть и два азербайджанских "классика". Это четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг) и чемпион мира Ульви Ганизаде (77 кг).
Лидеры мирового рейтинга получат по 5 тысяч долларов призовых.
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