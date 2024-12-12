"Это важная игра для обеих команд. Разница в очках между нами невелика. Я прочитал высказывания главного тренера соперника".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Эльфсборгом" в Лиге Европы УЕФА.

Опытный специалист заявил, что они способны набрать 3 очка в матче, который состоится завтра в рамках 6-го тура:

"Похоже, они очень серьёзно готовятся и с нетерпением ждут этой игры. Завтра нам придется потратить больше энергии. Очень важно играть аккуратно. Постараемся уйти с поля с выгодным результатом. Мы готовы к завтрашнему матчу. Как я уже говорил ранее, это очень важная игра. Нам по силам заработать три очка. Футбол достиг такого уровня, что любая команда может отобрать у соперника три очка. Завтра у нас будет дисциплинированный соперник. Если сбудется задуманное, мы сможем победить "Эльфсборг". Мы можем добиться этого, играя осторожно и дисциплинированно. У нас есть эта сила. Но мы должны учитывать и другие результаты".

Гурбан Гурбанов подчеркнул, что в линии защиты есть проблемы:

"У нас есть некоторые потери, особенно в линии защиты. Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде отсутствуют. Это видимая сторона. Кроме того, у некоторых игроков есть микротравмы. Это нас беспокоит. У нас есть время до завтра. Решение мы примем после консультации с врачами. Еще есть фактор поля. Искусственный газон может негативно повлиять на эти травмы. У нас есть опытные игроки. Мы постараемся предпринять правильные шаги в связи с этими позициями".

Отметим, что матч "Эльфсборг" - "Карабах", который пройдет на "Борас Арене", начнется завтра в 00:00.