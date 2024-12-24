Лучшие вратари нашего чемпионата

Названы вратари, которые провели наибольшее количество сухих матчей в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучшим вратарем первой половины сезона стал Кристиан Аврам.

Молдавский голкипер "Араз-Нахчыван" в 11 матчах не пропустил ни одного гола. На втором месте находится вратарь "Туран Товуза" Иван Коновалов, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в 9 матчах. Замкнул тройку лучших вратарь "Зиря" Айдын Байрамов, который провел 8 сухих матчей.

Вот полный список вратарей:

Кристиан Аврам ("Араз-Нахчыван") - 11 матчей без пропущенных голов

Иван Коновалов ("Туран Товуз") - 9 матчей

Айдын Байрамов ("Зиря") - 8 матчей

Рикардо Фернандес ("Шамахы") - 6 матчей

5-6. Матеуш Кохальски ("Карабах") - 5 матчей

Мехди Джаннетов ("Сумгайыт") - 5 матчей