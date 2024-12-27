Азербайджанский футболист завоевал Суперкубок Албании

Азербайджанский футболист стал обладателем Суперкубка Албании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб "Эгнатия", за который выступает Замиг Алиев, встретился в финале с "Кукеси".

"Эгнатия", ставшая чемпионом Албании в сезоне 2023/2024 и выигравшая национальный кубок, также завоевала Суперкубок. Команда Замига, как и в финале кубка, одержала победу над "Кукеси", выиграв матч со счетом 2:0.

Хотя Замиг Алиев был включен в заявку на матч, на поле он не выходил.