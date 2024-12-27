https://news.day.az/sport/1718725.html Азербайджанский футболист завоевал Суперкубок Албании - ФОТО Азербайджанский футболист стал обладателем Суперкубка Албании. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб "Эгнатия", за который выступает Замиг Алиев, встретился в финале с "Кукеси". "Эгнатия", ставшая чемпионом Албании в сезоне 2023/2024 и выигравшая национальный кубок, также завоевала Суперкубок.
Азербайджанский футболист завоевал Суперкубок Албании - ФОТО
Азербайджанский футболист стал обладателем Суперкубка Албании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб "Эгнатия", за который выступает Замиг Алиев, встретился в финале с "Кукеси".
"Эгнатия", ставшая чемпионом Албании в сезоне 2023/2024 и выигравшая национальный кубок, также завоевала Суперкубок. Команда Замига, как и в финале кубка, одержала победу над "Кукеси", выиграв матч со счетом 2:0.
Хотя Замиг Алиев был включен в заявку на матч, на поле он не выходил.
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