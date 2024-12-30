https://news.day.az/sport/1719703.html Олимпийская чемпионка из Косово приедет в Баку В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку начинают поступать первые заявки от стран-участниц. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после Канады на рейтинговое соревнование, которое пройдет с 14 по 16 февраля на Национальной арене гимнастики, также намерена приехать команда Косово.
Олимпийская чемпионка из Косово приедет в Баку
В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку начинают поступать первые заявки от стран-участниц.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после Канады на рейтинговое соревнование, которое пройдет с 14 по 16 февраля на Национальной арене гимнастики, также намерена приехать команда Косово. В предварительный состав вошли четыре спортсменки: олимпийская чемпионка Дистриа Красниги (52 кг), бронзовая призер чемпионата мира Лаура Фазлиу (63 кг), а также Эрза Муминовиг (52 кг) и Флака Лоха (57 кг).
Со временем заявка может быть расширена.
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