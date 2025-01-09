Когда капитан на высоте: эмоции Абдулазимовой в Лиге чемпионов

Азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова сыграла одну из ключевых ролей в победе венгерского "Вашаша" над французским "Нантом" в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.biz, в пятом туре группового этапа "Вашаш" на своей площадке выиграл в трех сетах. Айшан, являющаяся капитаном клуба, набрала восемь очков.

Представляем фоторепортаж матча, в которых отражены яркие эмоции Айшан.

"Вашаш" утвердился на третьем месте в таблице, имея в активе пять очков. Он на три балла отстает от польского "Будовлани", находящегося на второй позиции.