https://news.day.az/sport/1721677.html Когда капитан на высоте: эмоции Абдулазимовой в Лиге чемпионов - ФОТО Азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова сыграла одну из ключевых ролей в победе венгерского "Вашаша" над французским "Нантом" в Лиге чемпионов. Как передает İdman.biz, в пятом туре группового этапа "Вашаш" на своей площадке выиграл в трех сетах. Айшан, являющаяся капитаном клуба, набрала восемь очков.
Когда капитан на высоте: эмоции Абдулазимовой в Лиге чемпионов - ФОТО
Азербайджанская волейболистка Айшан Абдулазимова сыграла одну из ключевых ролей в победе венгерского "Вашаша" над французским "Нантом" в Лиге чемпионов.
Как передает İdman.biz, в пятом туре группового этапа "Вашаш" на своей площадке выиграл в трех сетах. Айшан, являющаяся капитаном клуба, набрала восемь очков.
Представляем фоторепортаж матча, в которых отражены яркие эмоции Айшан.
"Вашаш" утвердился на третьем месте в таблице, имея в активе пять очков. Он на три балла отстает от польского "Будовлани", находящегося на второй позиции.
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