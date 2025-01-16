https://news.day.az/sport/1723353.html Из "Лянкярана" в "Шеки" Баскетбольный клуб "Шеки" совершил очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер группы B пополнил свой состав баскетболистом Мирмеджидом Исмайловым, выступавшим за "Лянкяран" в начале текущего сезона. "Шеки" также расстался с Абдулметином Гулиевым. Он будет играть за "Лянкяран".
Из "Лянкярана" в "Шеки"
Баскетбольный клуб "Шеки" совершил очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер группы B пополнил свой состав баскетболистом Мирмеджидом Исмайловым, выступавшим за "Лянкяран" в начале текущего сезона.
"Шеки" также расстался с Абдулметином Гулиевым. Он будет играть за "Лянкяран".
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