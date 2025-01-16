Из "Лянкярана" в "Шеки"

Баскетбольный клуб "Шеки" совершил очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер группы B пополнил свой состав баскетболистом Мирмеджидом Исмайловым, выступавшим за "Лянкяран" в начале текущего сезона.

"Шеки" также расстался с Абдулметином Гулиевым. Он будет играть за "Лянкяран".