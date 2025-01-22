Что в календаре? От Баку до Рио-де-Жанейро

Представлен календарь важнейших соревнований по художественной гимнастике на этот год.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из них будет бакинский этап Кубка мира, который состоится 18-20 апреля.

Ниже приводим полный список.

Международные турниры

14-16 февраля. Будапешт (Венгрия)
Грация Fair Cup.

21-23 марта. Палаио-Фалиро (Греция)
Кубок Афродиты

27-31 марта. София (Болгария)
Sofia Cup

1-5 мая. Ташкент (Узбекистан)
Shining Star

Гран-При
21-23 марта. Марбелья (Испания)

Этапы Кубка мира 4-6 апреля София (Болгария) 18-20 апреля Баку 25-27 апреля Ташкент (Узбекистан) 18-20 июля Милан (Италия)

Этапы Кубка Челлендж 9-11 мая Портимао (Португалия) 11-13 июля Клуж-Напока (Румыния)

41-й Чемпионат Европы 4-8 июня Таллин (Эстония)

3-й Юниорский Чемпионат мира 18-22 июня София (Болгария)

32-я Летняя Всемирная Универсиада 16-20 июля Рейнско-Рурский регион (Германия)

41-й Чемпионат мира 20-24 августа Рио-де-Жанейро (Бразилия)