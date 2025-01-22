Что в календаре? От Баку до Рио-де-Жанейро
Представлен календарь важнейших соревнований по художественной гимнастике на этот год.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из них будет бакинский этап Кубка мира, который состоится 18-20 апреля.
Ниже приводим полный список.
Международные турниры
14-16 февраля. Будапешт (Венгрия)
Грация Fair Cup.
21-23 марта. Палаио-Фалиро (Греция)
Кубок Афродиты
27-31 марта. София (Болгария)
Sofia Cup
1-5 мая. Ташкент (Узбекистан)
Shining Star
Гран-При
21-23 марта. Марбелья (Испания)
Этапы Кубка мира 4-6 апреля София (Болгария) 18-20 апреля Баку 25-27 апреля Ташкент (Узбекистан) 18-20 июля Милан (Италия)
Этапы Кубка Челлендж 9-11 мая Портимао (Португалия) 11-13 июля Клуж-Напока (Румыния)
41-й Чемпионат Европы 4-8 июня Таллин (Эстония)
3-й Юниорский Чемпионат мира 18-22 июня София (Болгария)
32-я Летняя Всемирная Универсиада 16-20 июля Рейнско-Рурский регион (Германия)
41-й Чемпионат мира 20-24 августа Рио-де-Жанейро (Бразилия)
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