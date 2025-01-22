https://news.day.az/sport/1724700.html

Что в календаре? От Баку до Рио-де-Жанейро

Представлен календарь важнейших соревнований по художественной гимнастике на этот год. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из них будет бакинский этап Кубка мира, который состоится 18-20 апреля. Ниже приводим полный список. Международные турниры 14-16 февраля. Будапешт (Венгрия) Грация Fair Cup. 21-23 марта.