Назначения на матчи XX тура Премьер-лиги

Объявлены назначения на матчи 20-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены судьи на игры, которые пройдут 24-26 января.

Центральная игра тура доверена Джавиду Джалилову. Он будет судить матч между командами "Карабах" и "Туран Товуз".

Премьер-лига

XX тур

24 января

"Шамахы" - "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Акпер Ахмедов

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Вусал Мамедов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Шамахинский городской стадион. 14:00

25 января

"Сабаил" - "Кяпаз"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

АСКО Арена. 16:00

"Сабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Банк Республика Арена. 18:30

26 января

"Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"

Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намик Гусейнов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Лив Бона Деа Арена. 16:00

"Карабах" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Кямранбей Рагимов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 18:30