Назначения на матчи XX тура Премьер-лиги
Объявлены назначения на матчи 20-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что объявлены судьи на игры, которые пройдут 24-26 января.
Центральная игра тура доверена Джавиду Джалилову. Он будет судить матч между командами "Карабах" и "Туран Товуз".
Премьер-лига
XX тур
24 января
"Шамахы" - "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Акпер Ахмедов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Шамахинский городской стадион. 14:00
25 января
"Сабаил" - "Кяпаз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Фарид Гаджиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
АСКО Арена. 16:00
"Сабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Банк Республика Арена. 18:30
26 января
"Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"
Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Лив Бона Деа Арена. 16:00
"Карабах" - "Туран Товуз"
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Кямранбей Рагимов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 18:30
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре