Бывший одноклубник Жуниньо перешел в "Туран Товуз"

Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" оформила очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Премьер-лиги.

"Туран Товуз" подписал Жоарлема Батисту Сантоса. С бразильским нападающим подписан контракт сроком на 2,5 года. Последней командой 29-летнего футболиста был португальский "Шавиш".

Отметим, что из "Шавиша" в нашу страну также перешел лучший бомбардир Премьер-лиги прошлого сезона Олавио Жуниньо. Бразильцы были товарищами по команде с начала 2022 года до лета 2023.