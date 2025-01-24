https://news.day.az/sport/1725185.html Бывший одноклубник Жуниньо перешел в "Туран Товуз" Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" оформила очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Премьер-лиги. "Туран Товуз" подписал Жоарлема Батисту Сантоса. С бразильским нападающим подписан контракт сроком на 2,5 года.
Бывший одноклубник Жуниньо перешел в "Туран Товуз"
Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз" оформила очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Премьер-лиги.
"Туран Товуз" подписал Жоарлема Батисту Сантоса. С бразильским нападающим подписан контракт сроком на 2,5 года. Последней командой 29-летнего футболиста был португальский "Шавиш".
Отметим, что из "Шавиша" в нашу страну также перешел лучший бомбардир Премьер-лиги прошлого сезона Олавио Жуниньо. Бразильцы были товарищами по команде с начала 2022 года до лета 2023.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре