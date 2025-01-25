Азербайджанский спортсмен завоевал бронзу в Мюнхене

Азербайджанский спортсмен успешно выступил на Кубке H&N по стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Владислав Калмыков завоевал бронзовую медаль на соревнованиях, прошедших в Мюнхене, Германия.

Наш стрелок набрал 217,1 очка в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди юношей. Это первая медаль для нашей команды, представленной семью снайперами на турнире.

Отметим, что соревнования завершатся завтра.