https://news.day.az/sport/1725310.html Азербайджанский спортсмен завоевал бронзу в Мюнхене Азербайджанский спортсмен успешно выступил на Кубке H&N по стрельбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Владислав Калмыков завоевал бронзовую медаль на соревнованиях, прошедших в Мюнхене, Германия. Наш стрелок набрал 217,1 очка в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди юношей.
Азербайджанский спортсмен завоевал бронзу в Мюнхене
Азербайджанский спортсмен успешно выступил на Кубке H&N по стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Владислав Калмыков завоевал бронзовую медаль на соревнованиях, прошедших в Мюнхене, Германия.
Наш стрелок набрал 217,1 очка в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди юношей. Это первая медаль для нашей команды, представленной семью снайперами на турнире.
Отметим, что соревнования завершатся завтра.
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