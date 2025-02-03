Раскрыт состав азербайджанской команды на Кубке мира по гимнастике

Стали известны азербайджанские спортсмены, которые представят страну на Кубке мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку.

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях по батутной гимнастике среди женщин выступят Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, а среди мужчин - Ниджат Мирзоев (индивидуальные и синхронные выступления), Мехди Алиев (индивидуальные выступления), Али Нифталиев.

Впервые на турнире выступят смешанные синхронные пары по батутной гимнастике.

В соревнованиях по тамблингу свои силы попробуют члены сборной Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев и Алексей Караташов.

Всего в Кубке мира примут участие спортсмены из 16 стран. Соревнования пройдут 22-23 февраля на Национальной арене гимнастики.