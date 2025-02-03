Мария Стадник рассказала о новой работе
"Я использовала все свои шансы".
Об этом İdman.biz заявила бывший член сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник.
Звездная спортсменка, завершившая карьеру, поделилась планами на будущее. Она сообщила, что уже приступила к новой работе:
"Я подумала, что пора уходить. Потому что я добилась всего, чего могла, благодаря спорту. Теперь понимаю, что пришло время быть полезным по-другому. Не хочу продолжать работать тренером, но буду работать координатором по женской борьбе в Федерации борьбы Азербайджана. Сделаю все возможное для развития женской борьбы в нашей стране. Я не бросила борьбу и не планирую этого делать".
Отметим, что вчера олимпийская призерка, чемпионка мира и Европы Мария Стадник объявила о завершении карьеры.
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