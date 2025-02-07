Почему Махир Эмрели раздражает товарищей по команде?

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели столкнулся с серьезными проблемами в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкая пресса утверждает, что 28-летний нападающий стал одним из нежелательных людей в "Нюрнберге".

Проблема в том, что Махир раздражает своих товарищей по команде. Игроки "Нюрнберга" недолюбливают нашего соотечественника и относятся к нему откровенно холодно.

Главной причиной недовольства товарищей по команде является поведение Эмрели. Тем более, что в своей речи он использует необычные выражения, поэтому все отворачиваются от него.

Всего две недели назад на тренировке он ответил оскорблением на обычный фол со стороны товарища по команде Флориана Флика. Тренерам даже пришлось на несколько минут остановить тренировочный процесс, чтобы утихомирить возникший между ними конфликт.

Более того, появились утверждения, что это не первый подобный инцидент. Эмрели с трудом контролирует себя, что не нравится его товарищам по команде.

Отметим, что хотя "Нюрнберг" имеет право автоматически продлить контракт Махира, срок действия которого истекает летом, клуб не спешит принимать решение из-за его поведения и выступления в последнее время.