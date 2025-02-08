https://news.day.az/sport/1728827.html Украина изменила бакинский состав Команда Украины по дзюдо изменила заявку на турнир "Большого шлема" в Баку, который пройдет 14-16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первоначально в состав вошли шесть спортсменов, однако затем из него выбыли Артем Лесюк (60 кг) и Диана Семченко (+78 кг).
Украина изменила бакинский состав
Команда Украины по дзюдо изменила заявку на турнир "Большого шлема" в Баку, который пройдет 14-16 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первоначально в состав вошли шесть спортсменов, однако затем из него выбыли Артем Лесюк (60 кг) и Диана Семченко (+78 кг).
При этом, на соревнование приедут два спортсмена, уже поднимавшиеся на пьедестал в столице Азербайджана. Так, Юлия Курченко (78 кг) выиграла серебро "Большого шлема" в прошлом году, а Дильшод Халматов (60 кг) боролся в финале в 2022-м.
Также в Баку поборются Евгений Балиевский (+100 кг) и Кристина Гоман (+ 78 кг).
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