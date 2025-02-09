"Не верю, что моя команда будет последней" - Вагиф Джавадов
"Мы не должны были проиграть. Преимущество было на нашей стороне. Мы создаем голевые эпизоды. Наша игра показывает, что все хорошо".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с "Шамахы" в XXII туре Премьер-лиги Мисли заявил главный тренер "Сумгайыта" Вагиф Джавадов.
Он сказал, что даже если им не удалось поставить последнюю точку в матче, все будет хорошо:
"Поздравляю "Шамахы". Они счастливы, но пока нас не обогнали. У нас впереди много игр. Произошли вынужденные замены, некоторые наши игроки получили травмы. Мог связать с этим. Мы не допустили ни одной позиционной ошибки. Что бы ни произошло, это случилось в начале второго тайма. Игра была под нашим контролем. Одна ошибка привела к поражению".
Молодой специалист также объяснил, почему его команда не забивает в семи матчах:
"Есть эпизоды, просто забить не можем. Если мяч попадает в штангу, если мы не можем забить с двух метров, в какой-то момент все это закончится. Главное, что есть игра, есть эпизоды. У нас было больше возможностей забить гол. Это футбол, такие вещи случаются. Повторяю, все в порядке. У нас 22 очка, мы на шестом месте, не паникуем, сохраним спокойствие и продолжим свой путь".
Главный тренер прокомментировал состояние Алана Диаса:
"Пока не знаем. Он потянул мыщцу. Точный ответ сможем дать после обследования. Пусть болельщики, которые критикуют нас в социальных сетях, придут и заполнят стадион. Легко рассуждать со стороны. Мы - команда большого города, нам нужны болельщики".
Вагиф Джавадов подчеркнул, что не верит, что его команда займет последнее место в турнирной таблице:
"Если подобное произойдет, меня здесь не будет. Все будет хорошо, я доволен своими игроками. Верю, что в следующих играх нас ждут победы. Нам нужны наши болельщики, придите и заполните стадион".
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