Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 10 по 16 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Модуль "Азербайджанский альпинист", посвященный памяти Расима Джафарова в альпинизме, Школа альпинизма - 22 января - 31 марта (Баку);

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин (личный зачет) - 31 января - 15 февраля (Баку);

Шахматный турнир Насиминского района среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников высших учебных заведений - 11 февраля, 11:00 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета);

Шахматный турнир Бинагадинского района - 12 февраля, 10:00 (Дом молодежи Бинагади);

Турнир "2025 European Mixed Team Championships" по бадминтону - 12-16 февраля (Баку);

Турнир по волейболу Пираллахинского района - 13 февраля, 11:00 (средняя школа № 168);

Турнир по настольному теннису среди школьников Хазарского района (командный) - 13 февраля, 9:00 (средняя школа № 156);

Шахматный турнир Сураханинского района среди учащихся средних школ (девочек и мальчиков), посвященный памяти наших соотечественников, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики - 14 февраля, 10:00 (Дом молодежи Сураханинского района);

Турнир по настольному теннису Насиминского района среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников высших учебных заведений - 14 февраля, 11:00 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета);

Чемпионат страны по легкой атлетике среди спортсменов 2008-2009 г.р. (в помещении) - 14-15 февраля (Баку);

Чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте, чемпионат Баку - 14-15 февраля (Баку);

Чемпионат и первенство страны по стрельбе из лука - 14-16 февраля (Баку);

Зимний альпинистский поход на вершину "Гапыджыг" - 15-18 февраля (Нахчыван, Баку);

Чемпионат Азербайджана по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин - 15-23 февраля (Баку);

Турнир по самбо среди кадетов 2009-2011 г.р. - 15-16 февраля (Баку).