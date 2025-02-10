https://news.day.az/sport/1729224.html Азербайджанский шахматист сыграет на "Кубке Каспийского моря" Азербайджанский шахматист Вугар Расулов сыграет в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он заявился на международный турнир "Кубок Каспийского моря", который начнется завтра в Гилане (Иран). Расулов будет вторым по рейтингу после Марина Босиочича (Хорватия). В соревновании примут участие 116 игроков.
Азербайджанский шахматист сыграет на "Кубке Каспийского моря"
Азербайджанский шахматист Вугар Расулов сыграет в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он заявился на международный турнир "Кубок Каспийского моря", который начнется завтра в Гилане (Иран). Расулов будет вторым по рейтингу после Марина Босиочича (Хорватия).
В соревновании примут участие 116 игроков.
Турнир пройдет по швейцарской системе в девять туров.
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