Азербайджанский шахматист сыграет на "Кубке Каспийского моря"

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов сыграет в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он заявился на международный турнир "Кубок Каспийского моря", который начнется завтра в Гилане (Иран). Расулов будет вторым по рейтингу после Марина Босиочича (Хорватия).

В соревновании примут участие 116 игроков.

Турнир пройдет по швейцарской системе в девять туров.