https://news.day.az/sport/1729267.html Памятная медаль для Азербайджанской Федерации Каратэ в Польше Памятным для Азербайджана стал чемпионат Европы по каратэ среди юниоров, молодежи и U-21 в польском городе Бельско-Бяла. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях главному тренеру юношеской и молодежной сборных Федерации каратэ Азербайджана Анару Аллахвердиеву была вручена памятная медаль.
Памятная медаль для Азербайджанской Федерации Каратэ в Польше
Памятным для Азербайджана стал чемпионат Европы по каратэ среди юниоров, молодежи и U-21 в польском городе Бельско-Бяла.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях главному тренеру юношеской и молодежной сборных Федерации каратэ Азербайджана Анару Аллахвердиеву была вручена памятная медаль.
Наша команда завоевала три медали на чемпионате Европы: одну серебряную и две бронзовые.
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