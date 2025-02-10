Памятная медаль для Азербайджанской Федерации Каратэ в Польше

Памятным для Азербайджана стал чемпионат Европы по каратэ среди юниоров, молодежи и U-21 в польском городе Бельско-Бяла.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях главному тренеру юношеской и молодежной сборных Федерации каратэ Азербайджана Анару Аллахвердиеву была вручена памятная медаль.

Наша команда завоевала три медали на чемпионате Европы: одну серебряную и две бронзовые.