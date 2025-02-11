https://news.day.az/sport/1729471.html Гвардиола о возможности увольнения из "Манчестер Сити" Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба. Как передает Day.Az со ссылкой на Soccer, испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. "Нет, я не боюсь увольнения.
Гвардиола о возможности увольнения из "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Soccer, испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.
"Нет, я не боюсь увольнения. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу. Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не верю, что меня могут уволить", - отметил специалист.
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