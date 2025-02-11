Гвардиола о возможности увольнения из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Soccer, испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.