https://news.day.az/sport/1729632.html Азербайджанские спортсмены участвуют в международном турнире Сегодня в турецком городе Невшехир стартовал турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender". Как сообщает Day.Az, в международных соревнованиях страну представятляют шесть спортсменов.
Азербайджанские спортсмены участвуют в международном турнире
Сегодня в турецком городе Невшехир стартовал турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender".
Как сообщает Day.Az, в международных соревнованиях страну представятляют шесть спортсменов.
Под руководством тренеров национальной команды Рамиля Джафарова и Сабины Азизли за победу будут бороться Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджылы, Онур Гулузаде, Марзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли.
Турнир завершится 17 февраля.
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