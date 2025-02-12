Азербайджанские спортсмены участвуют в международном турнире

Сегодня в турецком городе Невшехир стартовал турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender".

Как сообщает Day.Az, в международных соревнованиях страну представятляют шесть спортсменов.

Под руководством тренеров национальной команды Рамиля Джафарова и Сабины Азизли за победу будут бороться Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджылы, Онур Гулузаде, Марзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли.

Турнир завершится 17 февраля.