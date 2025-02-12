На стадионах ЧМ-2034 запретят алкоголь

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил, что во время чемпионата мира 2034 года алкоголь будет под запретом, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Нет, нет. Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна - как и в случае с погодой. На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. В нём нет 100-процентной необходимости. И, знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну - пожалуйста.

Однако в данный момент у нас нет алкоголя. У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять её ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?" - приводит слова Аль Сауда The Times.

На ЧМ-2024 в Катаре алкоголь продавался в определённых зонах.

Чемпионат мира 2034 года состоится в Саудовской Аравии. По словам организаторов, турнир будет проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме - ещё не построенном городе на северо-западе страны.