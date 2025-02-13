https://news.day.az/sport/1730060.html Азербайджанским судьям присвоена международная категория Международная федерация гимнастики (FIG) провела курсы международного судейства. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мероприятии, организованном в столице Грузии Тбилиси, также приняли участие азербайджанские судьи по акробатической гимнастике. На курсах 5 азербайджанских судей освоили различные категории.
Азербайджанским судьям присвоена международная категория
Международная федерация гимнастики (FIG) провела курсы международного судейства.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мероприятии, организованном в столице Грузии Тбилиси, также приняли участие азербайджанские судьи по акробатической гимнастике.
На курсах 5 азербайджанских судей освоили различные категории. Ирада Гурбанова, Абдулла аль-Машайхи и Лейла Алиева получили 3-ю категорию. Лала Абдуллаева и Айнур Юсуфова получили 4-ю категорию.
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