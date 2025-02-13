Азербайджанским судьям присвоена международная категория

Международная федерация гимнастики (FIG) провела курсы международного судейства.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мероприятии, организованном в столице Грузии Тбилиси, также приняли участие азербайджанские судьи по акробатической гимнастике.

На курсах 5 азербайджанских судей освоили различные категории. Ирада Гурбанова, Абдулла аль-Машайхи и Лейла Алиева получили 3-ю категорию. Лала Абдуллаева и Айнур Юсуфова получили 4-ю категорию.