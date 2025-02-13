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Третий день чемпионата Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе - СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Завершился третий день чемпионата Азербайджана U-20 по вольной и греко-римской борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня к борьбе присоединились борцы греко-римского стиля. Определились победители в пяти весовых категориях - 55, 63, 72, 82 и 97 кг. 55 кг 1. Эльвин Ибадов (Сумгайыт, Техсил) 2.