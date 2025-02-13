Третий день чемпионата Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе - СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Завершился третий день чемпионата Азербайджана U-20 по вольной и греко-римской борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня к борьбе присоединились борцы греко-римского стиля.
Определились победители в пяти весовых категориях - 55, 63, 72, 82 и 97 кг.
55 кг
1. Эльвин Ибадов (Сумгайыт, Техсил)
2. Халид Алескеров ("Нефтчи", Сумгайыт-Техсил)
3. Джошгун Гаджиев (Спартак), Эльнар Зиядов (Кюрдамир, "Гёмрюкчю")
63 кг
1. Турал Ахмедов (Спартак)
2. Магомед Гасымзаде ("Нефтчи", УГИМ-5)
3. Мемар Ибрагимов (Зангилан), Али Сейиделили ("Спартак", Сумгайыт-Техсил)
72 кг
1. Сеймур Гасымов (Гусар, "Нефтчи")
2. Кямран Раджабли ("Нефтчи", Сумгайыт-Техсил)
3. Ислам Султанов (МВД, ROİL), Халид Гасанов (Сумгайыт, "Зенит")
82 кг
1. Джавидан Нахматов (Мехсул)
2. Эльвин Османлы (Мингячевир)
3. Магомед Ахмадов ("Спартак", УГИМ-10), Эльмир Сарханов ("Нефтчи")
97 кг
1. Саид Пашаев ("Пехлеван", Сумгайыт-Техсил),
2. Иса Гусейнов (МВД, Сумгайыт)
3. Махир Гурбанлы (Нефтчи), Рихад Ибрагимли (Сумгайыт, Техсил)
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