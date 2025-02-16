Макс Ферстаппен обошел всех пилотов "Формулы-1" по этому показателю

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", обновил абсолютный рекорд по количеству дней лидирования в истории "Королевских гонок", добившись 1000 дней лидерства, передает Day.Az со сслылкой на "Чемпионат".

Дата 14 февраля 2025 года стала 1000-м днём лидирования Ферстаппена в личном зачёте. Отсчёт начинается с 22 мая 2022 года после того, как Макс одержал победу на Гран-при Испании в Барселоне, захватив первую строчку в таблице, за которую сражался с Шарлем Леклером из "Феррари". С того момента нидерландец ни разу не терял лидерство в личном зачёте.

Рекорды по количеству лидирования в личном зачёте гонщиков Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1001+ дней (с 2022 года - рекорд продолжается);

2. Михаэль Шумахер ("Феррари") - 896 дней (с 2000 по 2003 год);

3. Михаэль Шумахер ("Феррари") - 630 дней (с 2003 по 2005 год);

4. Айртон Сенна ("Макларен") - 581 день (с 1990 по 1992 год);

5. Альберто Аскари ("Феррари") - 574 дня (с 1952 по 1954 год);

6. Фернандо Алонсо ("Рено") - 560 дней (с 2005 по 2006 год).