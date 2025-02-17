https://news.day.az/sport/1730953.html "Серхедчи" расстался с двумя баскетболистами Баскетбольную команду "Серхедчи" покинули два игрока Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Баку расторг контракты с Крисом Мартином и Джеймсом Хоторном по обоюдному согласию.
"Серхедчи" расстался с двумя баскетболистами
Баскетбольную команду "Серхедчи" покинули два игрока
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Баку расторг контракты с Крисом Мартином и Джеймсом Хоторном по обоюдному согласию.
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