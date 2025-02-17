"Серхедчи" расстался с двумя баскетболистами

Баскетбольную команду "Серхедчи" покинули два игрока

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Баку расторг контракты с Крисом Мартином и Джеймсом Хоторном по обоюдному согласию.