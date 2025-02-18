Азербайджан против Северной Ирландии

Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу до 19 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная сборная проведет свой первый матч во втором отборочном этапе чемпионата Европы.

Азербайджан, который выступает в группе 4 лиги B, встретится со сборной Северной Ирландии. Матч, который пройдет на стадионе "House of Football Natural Pitch" в Тиране, столице Албании, начнется в 14:30 по бакинскому времени.

Отметим, что в другом матче группы встретятся Албания и Черногория.

ЕВРО-2025, второй отборочный этап

Лига B, Группа 4

Первый тур, 18 февраля

14:30 Северная Ирландия - Азербайджан

Судья: Роксана Рекореан (Румыния)

Стадион "House of Football Natural Pitch"