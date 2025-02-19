Самые дорогие молодые футболисты в Азербайджане

Определены самые дорогие футболисты азербайджанской Премьер-лиги в возрасте до 23 лет.

Как сообщает Day.Az, обнародованный Международным центром спортивных исследований (CIES) список возглавляет нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде. 21-летний форвард оценивается в 4,2-5,2 миллиона евро.

На втором месте закрепился голкипер "Зира" Салифу Сума, попавший в список трансферов зарубежных клубов благодаря успешному выступлению на последних играх. 21-летний игрок оценивается примерно в 3 раза дешевле Ахундзаде - 1,6-1,9 миллиона евро.

Следующие два места заняли вратарь "Нефтчи" Реза Джафаров и голкипер "Сабаха" Юсиф Иманов. Джафаров оценивается в более чем 1 млн евро (1,2 - 1,5 млн евро), а Иманов - чуть меньше (0,80-0,94 млн евро).