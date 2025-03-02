Команда Азербайджана по дзюдо заняла седьмое место "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо заняла седьмое место в общем зачете "Большого шлема" в Ташкенте.

Как передает Day.Az, благодаря серебряной медали, завоеванной Тураном Байрамовым (60 кг), наша команда обошла Францию, Кубу, Казахстан, Бразилию, Италию и многие другие страны.

Первой стала Япония (5-4-2), далее расположились Китай (2-0-2) и Узбекистан (1-3-8).