Самая большая статистическая разница в Премьер-лиге

В истории чемпионатов Азербайджана общая разница мячей в личных встречах двух команд - "Карабаха" и "Сумгайыта" - впервые превысила 100.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эта цифра была достигнута в 50-ти играх команд. Если не учитывать технические результаты, клуб из Агдама забил 124 гола, в то время как "Сумгайыт" отличился 23 раза.

Отметим, что второе место по величине разницы мячей в личных встречах между командами занимает противостояние "Карабаха" и "Шамахы". В этих матчах агдамский клуб имеет преимущество в 68 голов (114-46).