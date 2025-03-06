"Было предложение от кипрского клуба"

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с полузащитником "Шамахы" Брахимом Конате.

- "Шамахы" удалось одержать уверенную победу в матче против "Сабаила". Вы хотели заработать три очка на выезде или одно очко тоже бы вас удовлетворило?

- Как я часто говорю, мы выходим на каждую игру, чтобы набрать три очка. Таков наш подход. Встреча с "Сабаилом" была важной. Мы рады, что победили. Уже готовимся к следующей встрече, думаем об этой игре.

- Можно сказать, что во втором тайме "Шамахы" сыграл лучше. Какое задание дал главный тренер во время перерыва?

- Мы были сконцентрированы на протяжении всей игры. Старались играть осторожно. Думаю, что после того, как счет был открыт, команда действовала более свободно.

- Сейчас вы отстаете от "Нефтчи" всего на три очка. Как вы думаете, сможете ли вы подняться на строчку выше, борясь за то, чтобы остаться в Премьер-лиге, или думаете только о том, чтобы остаться в Премьер-лиге?

- Мы хотим как можно скорее достичь нашей главной цели - остаться в Премьер-лиге. Главная цель - сохранить место в высшей лиге. Остальное будет просто бонусом. Верю, что все будет хорошо.

- Следующий матч "Шамахы" проведет против "Сабаха". В этом сезоне вы обыграли их дома. Сможете ли повторить это снова?

- После матча с "Сабаилом" мы уже думаем об этой игре. Наша подготовка продолжается. Мы подходим к игре наилучшим образом. Постараемся заработать очки в матче с "Сабахом".

- Команду ждут матчи подряд с "Сабахом", "Аразом-Нахчываном", "Зиря" и "Нефтчи". Готова ли команда к такому жесткому графику?

- Команда сделает все возможное, чтобы набрать максимальное количество очков в этих важных матчах. Я верю в нашу команду. О следующем матче мы будем думать от игры к игре. Надеюсь, все пройдет хорошо.

- Увидим ли мы вас в новой команде в следующем сезоне? Ходят слухи, что вами интересуются кипрские клубы...

- Я пока не думаю о следующем сезоне. Сейчас сосредоточен только на оставшейся части сезона. После того, как "Шамахы" достигнет своей цели, я могу задуматься о будущем. Да, этой зимой было предложение от кипрского клуба. Но я сосредоточен только на своей нынешней команде.

- Белайди Пуси покинул "Шамахы" и присоединился к "Факелу", выступающему в российской Премьер-Лиге. Ощущается ли его отсутствие в атаке? Разве вы не хотели бы отправиться в Россию, как он?

- Это была хорошая возможность для Пуси. Надеюсь, у него и его команды все будет хорошо. Желаю удачи.