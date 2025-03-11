Цены на билеты матча Азербайджан - Беларусь

Билеты на товарищеский матч сборной Азербайджана против Беларуси поступили сегодня в продажу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Стоимость билетов составляет пять манатов для первой категории, два маната - для второй категории и 10 манатов для VIP.

Билеты можно приобрести в точках продаж iTicket.az, а также в торговых центрах "Ganjlik Mall", "28 Mall", павильон №1 (метро "Сахиль", М. Расулзаде 3), павильон №2 (проспект Бюльбюля, улица Низами), в центрах "ASAN xidmət" №1, 2, 3, 4 и Сумгайытском региональном центре "ASAN xidmət" №1. Продажа билетов также будет организована в кассах стадиона, где пройдет матч, в день игры.

Отметим, что матч, который состоится 25 марта на "Bank Respublika Arena", начнется в 21:45.