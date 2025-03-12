Всемирная федерация триатлона опубликовала новый регламент соревнований, по которому они будут проходить в новом олимпийском цикле.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, отбор в Лос-Анджелес начнется со следующего года, однако уже с этого сезона действуют обновленные правила. Одно из них касается спринтерских гонок. Теперь очки в них присуждаются наравне с классическими соревнованиями. Тогда как ранее результаты в спринте котировались ниже и участникам зачислялось на 25 процентов очков ниже в текущий рейтинг.

Изменился и порядок смешанной эстафеты в грядущем олимпийском цикле.

С 2025 года последовательность будет следующей: первой будет стартовать женщина, затем мужчина, после чего эстафету вновь возьмет женщина, как и в цикле Токио-2020.

Отметим, что на протяжении трех Олимпиад Азербайджан в триатлоне представлял Ростислав Певцов, который после Парижа-2024 завершил карьеру в олимпийском триатлоне.