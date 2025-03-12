Шахматисты разыграют крупную сумму в рамках турнира «Baku Open-2025»

Федерация шахматы Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта страны в очередной раз организует Международный шахматный фестиваль "Baku Open-2025".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, международный турнир пройдет в выставочном центре "Baku Crystal Hall".

Шахматисты будут соревноваться в трех группах (A, B и C) по швейцарской системе в 9 туров. В рамках фестиваля также состоится чемпионат Азербайджана среди ветеранов.

Фестиваль пройдет с 27 апреля по 6 мая, а общий призовой фонд составит 55 000 долларов США.

Отметим, что турнир является частью проекта "Chess Tour Azerbaijan".