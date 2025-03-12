https://news.day.az/sport/1736527.html Шахматисты разыграют крупную сумму в рамках турнира «Baku Open-2025» Федерация шахматы Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта страны в очередной раз организует Международный шахматный фестиваль "Baku Open-2025". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, международный турнир пройдет в выставочном центре "Baku Crystal Hall".
Шахматисты будут соревноваться в трех группах (A, B и C) по швейцарской системе в 9 туров. В рамках фестиваля также состоится чемпионат Азербайджана среди ветеранов.
Шахматисты разыграют крупную сумму в рамках турнира «Baku Open-2025»
Федерация шахматы Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта страны в очередной раз организует Международный шахматный фестиваль "Baku Open-2025".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, международный турнир пройдет в выставочном центре "Baku Crystal Hall".
Шахматисты будут соревноваться в трех группах (A, B и C) по швейцарской системе в 9 туров. В рамках фестиваля также состоится чемпионат Азербайджана среди ветеранов.
Фестиваль пройдет с 27 апреля по 6 мая, а общий призовой фонд составит 55 000 долларов США.
Отметим, что турнир является частью проекта "Chess Tour Azerbaijan".
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