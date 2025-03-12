https://news.day.az/sport/1736551.html Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" в Баку - ВИДЕО Бывший футболист сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани в настоящее время находится в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, известный футболист опубликовал в социальной сети видеоролик в котором он приветствует бакинцев.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" в Баку - ВИДЕО
Бывший футболист сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани в настоящее время находится в Баку.
Как передает Day.Az, соответствующим видеороликом с приветствием к бакинцам Нани поделился в своем профиле в Instagram.
Отметим, что Луиш Нани принял участие в жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу, которая прошла в Азербайджане.
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