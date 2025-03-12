Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" в Баку

Бывший футболист сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани в настоящее время находится в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующим видеороликом с приветствием к бакинцам Нани поделился в своем профиле в Instagram.

Отметим, что Луиш Нани принял участие в жеребьевке чемпионата мира по мини-футболу, которая прошла в Азербайджане.