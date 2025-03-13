https://news.day.az/sport/1736588.html Азербайджанская сборная отличилась на чемпионате Европы по стрельбе Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в хорватском городе Осиек.
Азербайджанская сборная отличилась на чемпионате Европы по стрельбе
Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в хорватском городе Осиек.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в командных соревнованиях среди мужчин по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров азербайджанская сборная в составе Руслана Лунёва, Эльвина Астанова и Владислава Калмыкова заняла третье место.
В поединке за бронзу наши спортсмены одержали победу над сборной Германии со счетом 16:14.
Чемпионом турнира стала сборная Турции, серебряные медали завоевали стрелки из Чехии.
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