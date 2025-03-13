Азербайджанская сборная отличилась на чемпионате Европы по стрельбе

Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в хорватском городе Осиек.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в командных соревнованиях среди мужчин по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров азербайджанская сборная в составе Руслана Лунёва, Эльвина Астанова и Владислава Калмыкова заняла третье место.

В поединке за бронзу наши спортсмены одержали победу над сборной Германии со счетом 16:14.

Чемпионом турнира стала сборная Турции, серебряные медали завоевали стрелки из Чехии.