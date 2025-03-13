Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

В Лиге чемпионов по футболу завершились все матчи 1/8 финала, по итогам которых определились четвертьфинальные пары.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день 1/8 финала "Боруссия" в гостях одержала волевую победу над французским "Лиллем" (2:1). В свою очередь, "Астон Вилла" добилась убедительной победы над "Брюгге". В ничего не решавшем матче в Лондоне "Арсенал" после гостевого разгрома (7:1) сыграл вничью с ПСВ (2:2).

Наконец, в мадридском дерби все решилось в экстра-тайме. Основное время матча завершилось в пользу "Атлетико" (1:0), после чего общий счет встречи сравнялся - 2:2. В экстра-тайме голов забито не было, а в серии пенальти "Реал" одержал победу со счетом 4:2.

Таким образом, четвертьфинальные пары Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Бавария" - "Интер", "Барселона" - "Боруссия", ПСЖ - "Астон Вилла" и "Арсенал" - "Реал".

Лига Чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

12 марта

00:00. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Мадрид" - 1:0, серия пеналти 4:2

Гол: Галахер, 1

Первая игра - 1:2

01:53

Лига Чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

12 марта

00:00. "Арсенал" - ПСВ - 2:2

Голы: Зинченко, 6, Перишич, 12, Райс, 37, Дриош, 70

Первая игра - 7:1

00:00. "Астон Вилла" - "Брюгге" -3:0

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Первая игра - 3:1

Во Франции "Боруссия Дортмунд" смогла одержать волевую победу над "Лиллем" со счетом 2:1. В четвертьфинале дортмундцы встретятся с "Барселоной".

В то же время английские клубы "Арсенал" и "Астон Вилла" примут у себя соответственно ПСВ и "Брюгге". "Атлетико" и "Реал" встретятся в очередном мадридском дерби.

Отметим, что четвертьфиналы начнутся восьмого апреля.

Лига Чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

12 марта

21:45. "Лилль" - "Боруссия Дортмунд" - 1:2

Голы: Джанатан Дэвид, 6- Эмре Джан, 54 (пен), Максимилиан Байер, 65

Первая игра - 1:1